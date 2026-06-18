РФ нанесла удар по энергообъекту в Полтавской области, часть населения осталась без света

Российские оккупанты в ночь на 18 июня нанесли удар по двум районам Полтавской области. Дроны попали в жилой дом и энергетический объект, произошло отключение электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.
По словам главы ОГА, в Полтавском районе российские дроны атаковали промышленные и частные предприятия.
В результате удара повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.
Кроме того, вражеские БПЛА попали в частный жилой дом и объект энергетической инфраструктуры.
Из-за удара по энергообъекту произошло отключение электроэнергии.
В настоящее время бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.
В Миргородском районе в результате падения российского беспилотника повреждены складские помещения.
По предварительным данным, в этом случае обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в Полтаве. В областном центре прогремело как минимум шесть взрывов. В 1:24 Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет в направлении Полтавской области.
Также военные сообщали о движении группы вражеских ударных дронов в сторону Полтавы.
Кроме того, той же ночью российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице также раздавались взрывы.
Под ударом российских войск оказалась и Сумская область.