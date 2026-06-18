РФ нанесла удар по энергообъекту в Полтавской области, часть населения осталась без света

Последствия атаки в Полтавском районе

По словам главы ОГА, в Полтавском районе российские дроны атаковали промышленные и частные предприятия.

В результате удара повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, вражеские БПЛА попали в частный жилой дом и объект энергетической инфраструктуры.

Из-за удара по энергообъекту произошло отключение электроэнергии.

В настоящее время бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.

Что известно о последствиях в Миргородском районе

В Миргородском районе в результате падения российского беспилотника повреждены складские помещения.

По предварительным данным, в этом случае обошлось без пострадавших.