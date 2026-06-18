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РФ нанесла удар по энергообъекту в Полтавской области, часть населения осталась без света

08:41 18.06.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях очередной атаки?
aimg Ирина Глухова
РФ нанесла удар по энергообъекту в Полтавской области, часть населения осталась без света Фото: после атаки РФ в Полтавской области отключилось электричество, зафиксированы попадания в энергоинфраструктуру (ГСЧС)
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Российские оккупанты в ночь на 18 июня нанесли удар по двум районам Полтавской области. Дроны попали в жилой дом и энергетический объект, произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Последствия атаки в Полтавском районе

По словам главы ОГА, в Полтавском районе российские дроны атаковали промышленные и частные предприятия.

В результате удара повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, вражеские БПЛА попали в частный жилой дом и объект энергетической инфраструктуры.

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Из-за удара по энергообъекту произошло отключение электроэнергии.

В настоящее время бригады АО "Полтаваоблэнерго" работают над восстановлением электроснабжения для потребителей.

Что известно о последствиях в Миргородском районе

В Миргородском районе в результате падения российского беспилотника повреждены складские помещения.

По предварительным данным, в этом случае обошлось без пострадавших.

Нападение на Украину

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в Полтаве. В областном центре прогремело как минимум шесть взрывов. В 1:24 Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет в направлении Полтавской области.

Также военные сообщали о движении группы вражеских ударных дронов в сторону Полтавы.

Кроме того, той же ночью российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице также раздавались взрывы.

Под ударом российских войск оказалась и Сумская область.

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