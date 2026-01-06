Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)
У вівторок, 6 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. У низці областей додатково можуть запроваджуватися екстрені відключення.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть в "Укренерго"
"6 січня в усіх регіонах україни будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Графік відключення світла у Києві
У столиці, як і в інших регіонах, протягом доби вимикатимуть світло. Залежно від черги, електроенергії в домівках киян не буде від 4 годин (у черзі 6.2) до 9 годин 30 хвилин (у черзі 3.1).
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Графік відключення у Київській області
Сьогодні в області застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Електроенергія буде відсутня в середньому від 5 до 8 годин на добу.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Графік відключення у Дніпропетровській області
6 січня світло вимикатимуть протягом усієї доби. Найдовше світло в деяких чергах буде відсутнє 12.5 години.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графік відключення світла у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
1.1 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;
1.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;
2.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
2.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
3.1 – 05:30 - 07:30;
3.2 – 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;
4.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
4.2 – 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;
5.1 – 12:30 - 17:30;
5.2 – 14:30 - 18:00;
6.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;
6.2 – 14:30 - 18:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
- Черга 1.1: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
- Черга 1.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
- Черга 2.1: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
- Черга 2.2: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
- Черга 3.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20
- Черга 3.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–23
- Черга 4.1: 04–06, 12–14, 16–18, 20–22
- Черга 4.2: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
- Черга 5.1: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
- Черга 5.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
- Черга 6.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
- Черга 6.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18
Графік відключення світла в Сумській області
Оновлено о 10:00
Як повідомили в "Сумиобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг.
Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.
У компанії звернули увагу, що черга при аварійних відключеннях не збігається з чергою при погодинних графіках.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла в Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
- 1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
- 2.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
- 2.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
- 3.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
- 3.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;
- 4.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;
- 4.2 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
- 5.1 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
- 5.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
- 6.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;
- 6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00.
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК "Укренерго", 6 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графіки відключення світла у Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30
- 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:30
- 2.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
- 2.2 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
- 3.1 01:30–05:00; 08:30–10:00; 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
- 3.2 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
- 4.1 01:30–05:00; 10:00–15:30; 23:00–24:00
- 4.2 01:30–05:00; 10:00–15:30; 20:00–24:00
- 5.1 05:00–08:30; 15:30–19:00
- 5.2 06:00–08:30; 15:30–19:00
- 6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
- 6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Оновлено о 10:00
У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили у "Харківобленерго".
"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - наголосили у компанії.
Графік відключення світла в Полтавській області
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Оновлено о 10:00
В області застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ).
"6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:30 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30
- 6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Графік відключення світла в Житомирській області
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
- від 00:00 до 06:00 - 0,5 черги
- від 06:00 до 08:00 - 1,5 черги
- від 08:00 до 18:00 - 2,5 черги
- від 18:00 до 20:00 - 2,0 черги
- від 20:00 до 22:00 - 1,5 черги
- від 22:00 до 24:00 - 0,5 черги
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
На Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світло вимикатимуть від 00:00 до 24:00.
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Графік відключення в Чернівецькій області
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графік відключення світла у Львівській області
У вівторок, 6 січня, світло вимикатимуть за таким графіком:
- Група 1.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:30.
- Група 1.2. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.
- Група 2.1. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.
- Група 2.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 16:00 до 19:30.
- Група 3.1. Електроенергії немає з 12:30 до 17:00.
- Група 3.2. Електроенергії немає з 08:00 до 12:30.
- Група 4.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30.
- Група 4.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 20:00.
- Група 5.1. Електроенергії немає з 16:30 до 20:00.
- Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30, з 23:00 до 24:00.
- Група 6.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.
- Група 6.2. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у вівторок, 6 січня:
- підчерга 1.1. 13:00–17:00
- підчерга 1.2. 14:00–17:00
- підчерга 2.1. 00:00–04:00, 16:00–20:00
- підчерга 2.2. 04:00–08:00, 16:00–20:00
- підчерга 3.1. 06:00–10:00, 16:00–20:00
- підчерга 3.2. 08:00–12:00, 20:00–00:00
- підчерга 4.1. 08:00–12:00
- підчерга 4.2. 08:00–12:00
- підчерга 5.1. 10:00–14:00
- підчерга 5.2. 12:00–16:00
- підчерга 6.1. 12:00–16:00
- підчерга 6.2. 12:00–16:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графіки відключення світла в Закарпатській області
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот у Viber:
А також на сайті за посиланням.
Удари по енергетиці
Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, застосовуючи ракети та дрони. Такі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.
За даними Міністерства енергетики, російські окупанти в ніч на 5 січня атакували об'єкт енергогенерації у Донецькій області.
Також через дронові атаки росіян було повністю знеструмлено місто Славутич у Київській області.