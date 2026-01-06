ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Вівторок 06 січня 2026 09:35
UA EN RU
Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список) Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 6 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. У низці областей додатково можуть запроваджуватися екстрені відключення.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

"6 січня в усіх регіонах україни будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Графік відключення світла у Києві

У столиці, як і в інших регіонах, протягом доби вимикатимуть світло. Залежно від черги, електроенергії в домівках киян не буде від 4 годин (у черзі 6.2) до 9 годин 30 хвилин (у черзі 3.1).

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

Сьогодні в області застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Електроенергія буде відсутня в середньому від 5 до 8 годин на добу.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Графік відключення у Дніпропетровській області

6 січня світло вимикатимуть протягом усієї доби. Найдовше світло в деяких чергах буде відсутнє 12.5 години.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
1.1 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;
1.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;

2.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
2.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;

3.1 – 05:30 - 07:30;
3.2 – 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;

4.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
4.2 – 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;

5.1 – 12:30 - 17:30;
5.2 – 14:30 - 18:00;

6.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;
6.2 – 14:30 - 18:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

  • Черга 1.1: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
  • Черга 1.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
  • Черга 2.1: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
  • Черга 2.2: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24
  • Черга 3.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20
  • Черга 3.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–23
  • Черга 4.1: 04–06, 12–14, 16–18, 20–22
  • Черга 4.2: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
  • Черга 5.1: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
  • Черга 5.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
  • Черга 6.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22
  • Черга 6.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18

Графік відключення світла в Сумській області

Оновлено о 10:00

Як повідомили в "Сумиобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг.

Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

У компанії звернули увагу, що черга при аварійних відключеннях не збігається з чергою при погодинних графіках.

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
  • 1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
  • 2.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;
  • 2.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
  • 3.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;
  • 3.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;
  • 4.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;
  • 4.2 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
  • 5.1 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
  • 5.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;
  • 6.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;
  • 6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00.

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 6 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30
  • 1.2 08:00–12:00; 19:00–22:30
  • 2.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
  • 2.2 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30
  • 3.1 01:30–05:00; 08:30–10:00; 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
  • 3.2 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00
  • 4.1 01:30–05:00; 10:00–15:30; 23:00–24:00
  • 4.2 01:30–05:00; 10:00–15:30; 20:00–24:00
  • 5.1 05:00–08:30; 15:30–19:00
  • 5.2 06:00–08:30; 15:30–19:00
  • 6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
  • 6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Оновлено о 10:00

У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили у "Харківобленерго".

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - наголосили у компанії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Оновлено о 10:00

В області застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ).

"6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:30 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30
  • 6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Графік відключення світла в Житомирській області

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:

  • від 00:00 до 06:00 - 0,5 черги
  • від 06:00 до 08:00 - 1,5 черги
  • від 08:00 до 18:00 - 2,5 черги
  • від 18:00 до 20:00 - 2,0 черги
  • від 20:00 до 22:00 - 1,5 черги
  • від 22:00 до 24:00 - 0,5 черги

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світло вимикатимуть від 00:00 до 24:00.

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".

Графік відключення в Чернівецькій області

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла у Львівській області

У вівторок, 6 січня, світло вимикатимуть за таким графіком:

  • Група 1.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:30.
  • Група 1.2. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.
  • Група 2.1. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.
  • Група 2.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 16:00 до 19:30.
  • Група 3.1. Електроенергії немає з 12:30 до 17:00.
  • Група 3.2. Електроенергії немає з 08:00 до 12:30.
  • Група 4.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30.
  • Група 4.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 20:00.
  • Група 5.1. Електроенергії немає з 16:30 до 20:00.
  • Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30, з 23:00 до 24:00.
  • Група 6.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.
  • Група 6.2. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у вівторок, 6 січня:

  • підчерга 1.1. 13:00–17:00
  • підчерга 1.2. 14:00–17:00
  • підчерга 2.1. 00:00–04:00, 16:00–20:00
  • підчерга 2.2. 04:00–08:00, 16:00–20:00
  • підчерга 3.1. 06:00–10:00, 16:00–20:00
  • підчерга 3.2. 08:00–12:00, 20:00–00:00
  • підчерга 4.1. 08:00–12:00
  • підчерга 4.2. 08:00–12:00
  • підчерга 5.1. 10:00–14:00
  • підчерга 5.2. 12:00–16:00
  • підчерга 6.1. 12:00–16:00
  • підчерга 6.2. 12:00–16:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:

Чат-бот в Telegram:
Чат-бот у Viber:
А також на сайті за посиланням.

Удари по енергетиці

Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, застосовуючи ракети та дрони. Такі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.

За даними Міністерства енергетики, російські окупанти в ніч на 5 січня атакували об'єкт енергогенерації у Донецькій області.

Також через дронові атаки росіян було повністю знеструмлено місто Славутич у Київській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка