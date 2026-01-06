Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

У вівторок, 6 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. У низці областей додатково можуть запроваджуватися екстрені відключення.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

"6 січня в усіх регіонах україни будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Графік відключення світла у Києві

У столиці, як і в інших регіонах, протягом доби вимикатимуть світло. Залежно від черги, електроенергії в домівках киян не буде від 4 годин (у черзі 6.2) до 9 годин 30 хвилин (у черзі 3.1).

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

Сьогодні в області застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Електроенергія буде відсутня в середньому від 5 до 8 годин на добу.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Графік відключення у Дніпропетровській області

6 січня світло вимикатимуть протягом усієї доби. Найдовше світло в деяких чергах буде відсутнє 12.5 години.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.

У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бот у Telegram;

приватні повідомлення у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

1.1 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;

1.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;

2.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;

2.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;

3.1 – 05:30 - 07:30;

3.2 – 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;

4.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;

4.2 – 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;

5.1 – 12:30 - 17:30;

5.2 – 14:30 - 18:00;

6.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;

6.2 – 14:30 - 18:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Черга 1.1: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 1.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 2.1: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 2.2: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

Черга 3.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20

Черга 3.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–23

Черга 4.1: 04–06, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 4.2: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 5.1: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 5.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 6.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

Черга 6.2: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18

Графік відключення світла в Сумській області

Оновлено о 10:00

Як повідомили в "Сумиобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг.

Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

У компанії звернули увагу, що черга при аварійних відключеннях не збігається з чергою при погодинних графіках.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

2.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

2.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

4.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

4.2 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.1 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;

6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00.

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 6 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30

1.2 08:00–12:00; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30–12:00; 15:30–22:30

3.1 01:30–05:00; 08:30–10:00; 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00

3.2 12:00–15:30; 19:00–20:00; 23:00–24:00

4.1 01:30–05:00; 10:00–15:30; 23:00–24:00

4.2 01:30–05:00; 10:00–15:30; 20:00–24:00

5.1 05:00–08:30; 15:30–19:00

5.2 06:00–08:30; 15:30–19:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00–08:30; 12:00–19:00

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Оновлено о 10:00

У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили у "Харківобленерго".

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - наголосили у компанії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Оновлено о 10:00

В області застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ).

"6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:30 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 20:30

6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Графік відключення світла в Житомирській області

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:

від 00:00 до 06:00 - 0,5 черги

від 06:00 до 08:00 - 1,5 черги

від 08:00 до 18:00 - 2,5 черги

від 18:00 до 20:00 - 2,0 черги

від 20:00 до 22:00 - 1,5 черги

від 22:00 до 24:00 - 0,5 черги

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світло вимикатимуть від 00:00 до 24:00.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".

Графік відключення в Чернівецькій області

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла у Львівській області

У вівторок, 6 січня, світло вимикатимуть за таким графіком:

Група 1.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:30.

Група 1.2. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.

Група 2.1. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 16:00 до 19:30.

Група 3.1. Електроенергії немає з 12:30 до 17:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 08:00 до 12:30.

Група 4.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30.

Група 4.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 20:00.

Група 5.1. Електроенергії немає з 16:30 до 20:00.

Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30, з 23:00 до 24:00.

Група 6.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 13:00 до 17:00.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у вівторок, 6 січня:

підчерга 1.1. 13:00–17:00

підчерга 1.2. 14:00–17:00

підчерга 2.1. 00:00–04:00, 16:00–20:00

підчерга 2.2. 04:00–08:00, 16:00–20:00

підчерга 3.1. 06:00–10:00, 16:00–20:00

підчерга 3.2. 08:00–12:00, 20:00–00:00

підчерга 4.1. 08:00–12:00

підчерга 4.2. 08:00–12:00

підчерга 5.1. 10:00–14:00

підчерга 5.2. 12:00–16:00

підчерга 6.1. 12:00–16:00

підчерга 6.2. 12:00–16:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:

Чат-бот в Telegram:

Чат-бот у Viber:

А також на сайті за посиланням.