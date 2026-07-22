UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вдарила дронами по АЗС у Сумах, спалахнули пожежі

22:54 22.07.2026 Ср
2 хв
Місцевих жителів попередили про небезпеку нових ударів
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: росіяни вдарили по АЗС у Сумах 22 липня (t.me/dsns_telegram)

В середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Ворог наніс удар по АЗС у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок влучання сталася пожежа", - розповів він.

Кривошеєнко застеріг, що існує загроза повторного удару, і наголосив на небезпеці перебування поблизу місць влучань. Він закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.

"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", - зазначив він.

Начальник Сумської МВА розповів, що інформація про постраждалих попередньо не надходила. Інші наслідки ворожих ударів встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області АЗС скоротять обсяги запасів пального, аби зменшити потенційні втрати у разі російських ударів. Крім того, на АЗС встановлять мобільні укриття, а контролювати скупчення автомобілів біля заправок буде поліція.

Зазначимо, нещодавно РФ атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено п'ять автозаправних станцій. Одна жінка загинула, ще троє отримали поранення.

Також у ГУР повідомили, що російським підрозділам наказали активізувати атаки дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСумиАЗСВійна в Україні