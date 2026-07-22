Росія вдарила дронами по АЗС у Сумах, спалахнули пожежі

В середу, 22 липня, російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
"Ворог наніс удар по АЗС у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок влучання сталася пожежа", - розповів він.
Кривошеєнко застеріг, що існує загроза повторного удару, і наголосив на небезпеці перебування поблизу місць влучань. Він закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.
"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", - зазначив він.
Начальник Сумської МВА розповів, що інформація про постраждалих попередньо не надходила. Інші наслідки ворожих ударів встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області АЗС скоротять обсяги запасів пального, аби зменшити потенційні втрати у разі російських ударів. Крім того, на АЗС встановлять мобільні укриття, а контролювати скупчення автомобілів біля заправок буде поліція.
Зазначимо, нещодавно РФ атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено п'ять автозаправних станцій. Одна жінка загинула, ще троє отримали поранення.
Також у ГУР повідомили, що російським підрозділам наказали активізувати атаки дронами по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.