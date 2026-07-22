ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В одній з областей зменшать запаси пального через загрозу ударів РФ

14:40 22.07.2026 Ср
2 хв
Крім того, запроваджуються нові правила для безпеки громадян
aimg Валерій Ульяненко
В одній з областей зменшать запаси пального через загрозу ударів РФ Фото: АЗС (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На Дніпропетровщині АЗС зменшать запаси пального, щоб мінімізувати збитки від можливих російських атак. Також на заправках з'являться мобільні укриття, а уникати скупчення машин допомагатиме поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

За його словами, оператори АЗС у регіоні триматимуть менше бензину та дизелю в підземних резервуарах, щоб зменшити наслідки ймовірних ворожих ударів.

Ганжа наголосив, що ситуація з пальним у Дніпропетровській області залишається цілком стабільною. Влада разом із бізнесом відпрацювала алгоритм дій на випадок перебоїв: за потреби пальне оперативно підвозитимуть бензовозами або ж розгорнуть мобільні автозаправні станції.

Нові правила безпеки під час тривог

Очільник ОВА розповів, що на заправках встановлюються мобільні укриття, а також запроваджується обов'язкове оповіщення про загрозу обстрілів.

Під час повітряної тривоги всі відвідувачі та працівники будуть зобов'язані покинути територію АЗС. За дотриманням цього правила стежитимуть поліцейські екіпажі.

Правоохоронці додатково інструктуватимуть населення, патрулюватимуть територію та не допускатимуть великого скупчення людей і автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти атакували безпілотниками Днапропетровську область. В результаті обстрілу було пошкоджено п'ять АЗС, одна жінка загинула, ще троє дістали поранень.

Зазначимо, у ГУР повідомили, що російські підрозділи отримали наказ посилити атаки дронами на цивільну інфраструктуру і транспорт у прифронтових районах і прикордонні України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Дніпропетровська область пальне Війна в Україні
Новини
Росія вдарила дронами по Одесі, є постраждалі
Росія вдарила дронами по Одесі, є постраждалі
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову