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Россия ударила дронами по АЗС в Сумах, вспыхнули пожары

22:54 22.07.2026 Ср
2 мин
Местных жителей предупредили об опасности новых ударов
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: россияне ударили по АЗС в Сумах 22 июля (t.me/dsns_telegram)

В среду, 22 июля, российские оккупанты ударили по АЗС в Сумах. В результате обстрелов вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

"Враг нанес удар по АЗС в Ковпаковском районе Сум. В результате попадания произошел пожар", - рассказал он.

Кривошеенко предостерег, что существует угроза повторного удара, и отметил опасность пребывания вблизи мест попадания. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

"Еще один российский дрон атаковал АЗС в Заречном районе Сум. Произошло возгорание на территории автозаправочной станции", - отметил он.

Начальник Сумской ГВА рассказал, что информация о пострадавших предварительно не поступала. Остальные последствия вражеских ударов устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области АЗС сократят объемы запасов горючего, чтобы уменьшить потенциальные потери в случае российских ударов. Кроме того, на АЗС установят мобильные укрытия, а контролировать скопления автомобилей у заправок будет полиция.

Напомним, недавно РФ атаковала Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела были повреждены пять автозаправочных станций. Одна женщина погибла, еще трое получили ранения.

Также в ГУР сообщили, что российским подразделениям приказали активизировать атаки дронами по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины.

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