Россия ударила дронами по АЗС в Сумах, вспыхнули пожары

"Враг нанес удар по АЗС в Ковпаковском районе Сум. В результате попадания произошел пожар", - рассказал он.

Кривошеенко предостерег, что существует угроза повторного удара, и отметил опасность пребывания вблизи мест попадания. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

"Еще один российский дрон атаковал АЗС в Заречном районе Сум. Произошло возгорание на территории автозаправочной станции", - отметил он.

Начальник Сумской ГВА рассказал, что информация о пострадавших предварительно не поступала. Остальные последствия вражеских ударов устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области АЗС сократят объемы запасов горючего, чтобы уменьшить потенциальные потери в случае российских ударов. Кроме того, на АЗС установят мобильные укрытия, а контролировать скопления автомобилей у заправок будет полиция.