Росія вдарила по дитячому майданчику у Херсоні: є загиблий і поранені

19:40 27.05.2026 Ср
2 хв
Серед поранених - діти 3 і 6 років
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: внаслідок ворожого удару постраждало чотири людини (Getty Images)

В середу, 27 травня, російські окупанти вдарили по дитячому майданчику у Херсоні. Є загиблий, постраждали чоловік, а також жінка з двома маленькими дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МВА Ярослава Шанька та допис голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Шанько розповів, що росіяни атакували з реактивної системи залпового вогню Корабельний район міста о 17.30. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.

"Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення", - зазначив він.

Шанько додав, що зараз всі троє постраждалих перебувають під наглядом медиків.

Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона також загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють.

Крім того, 50-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення ноги.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок удару росіян по Одеському району було пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей.

Постраждали 11 осіб, восьмеро з них госпіталізували. Серед поранених шестеро чоловіків, троє жінок і двоє дітей віком 11 та 12 років.

Крім того, 27 травня росіяни атакували дронами Чернігів - в місті пролунало понад 15 вибухів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено одне з підпиємств міста.

Загалом ворог випустив по Україні в ніч на 27 травня 163 безпілотники, серед яких були й реактивні. Сили ППО збили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Російська ФедераціяХерсонВійна в Україні