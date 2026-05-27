Сили ППО збили сотні дронів за ніч, але атака триває, - ПС

08:49 27.05.2026 Ср
2 хв
Росія атакувала Україну з різних напрямків
aimg Ірина Глухова
Сили ППО збили сотні дронів за ніч, але атака триває, - ПС Ілюстративне фото: сили ППО збили 150 російських дронів (Getty Images)
Росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких є реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Деталі атаки

У ніч на 27 травня, починаючи з 18:00 26 травня, армія РФ запустила 163 ударні безпілотники. Серед них:

  • "Шахеди", зокрема реактивні
  • "Гербера"
  • "Італмас"
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Запускалися з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово та Шаталово.

Як відбивали атаку

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах попередили, що у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ заперечили інформацію про використання росіянами "радіоактивних дронів".

Також начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як під час однієї з атак на Київ російські окупанти використали до 90% дронів-імітаторів.

А ще у ПС повідомляли про гострий дефіцит ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T, з яким зіткнулася Україна.

У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено підприємство
