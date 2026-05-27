Сили ППО збили сотні дронів за ніч, але атака триває, - ПС

Росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких є реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

У Повітряних силах попередили, що у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

У ніч на 27 травня, починаючи з 18:00 26 травня, а рмія РФ запустила 163 ударні безпілотники. Серед них:

