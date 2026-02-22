UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила по бізнесу США в Україні: постраждав завод кондитерського гіганта Mondelez

Фото: наслідки удару РФ по заводу в Тростянці (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Маловічко Юлія

Росія напередодні завдала удару по американському підприємству в Україні, яке знаходиться в Тростянці Сумської області. Йдеться про завод кондитерського бренду Mondelez.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС України Андрія Сибіги в мережі Х.

Читайте також: РФ навмисно атакувала завод американської компанії в Мукачево: ISW розкрив мету

"Сьогодні Росія завдала удару по ще одному американському підприємству в Україні - цивільному виробничому об'єкту Mondelez у Тростянці - одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", - написав Сибіга.

Керівник МЗС повідомив, що ракета влучила в один із виробничих корпусів - обійшлося без жертв.

Сибіга зазначив, що об'єкт у Тростянці, в якіий влучив агресор, - це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років,  виробляє всесвітньо відомі бренди, працевлаштовує українців та робить внесок в українську та американську економіку.

"Коли російські ракети вражають такі об'єкти, вони спрямовані не лише на Україну. Вони спрямовані на американські бізнес-інтереси в Європі. Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи виробничі об'єкти, що належать США", - додав міністр.

Він наголосив, що напад Росії на мирну промисловість - це не війна, а "навмисний економічний терор", за який має бути понесена відповідальність.

Фото: наслідки обстрілу на підприємстві (x.com/andrii_sybiha)

Зазначимо, удари РФ по американському бізнесу в Україні були зафіксовані і раніше. Наприклад, 30 січня ворог балістичною ракетою вулчив у склади американського підприємства у Харківській області.

Втім росіяни зазивають главу Білого дому Дональда Трампа вести бізнес з ними. Наприклад, днями представник Кремля Кирило Дмітрієв написав, що скасування антиросійських санкцій відповідає інтересам Вашингтону, адже так на країни чекають дуже вигідні спільні проекти на трильйони доларів.

