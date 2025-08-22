РФ навмисно атакувала завод американської компанії в Мукачево: ISW розкрив мету

РФ завдала ракетного удару по американському заводу Flex у Мукачеві 21 серпня, ймовірно, щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам інвестувати в український бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія ймовірно завдала удару по цьому підприємству "щоб перешкодити США та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні".

ISW зазначає, що підготовка до удару тривала кілька тижнів.

"Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня", - йдеться у статті.

У переддень саміту РФ проводила менші за масштабом атаки, щоб позиціонувати себе як добросовісного перемовника, водночас накопичуючи боєприпаси для масованих ударів після зустрічі.

Як відомо, ракета влучила у завод американської компанії Flex, спричинивши масштабну пожежу та поранивши щонайменше 19 працівників. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Flex - це цивільне підприємство США, яке виробляє товари для дому, такі як кавоварки".