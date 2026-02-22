Россия ударила по бизнесу США в Украине: пострадал завод кондитерского гиганта Mondelez

"Сегодня Россия нанесла удар по еще одному американскому предприятию в Украине - гражданскому производственному объекту Mondelez в Тростянце - одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины", - написал Сибига.

Глава МИД сообщил, что ракета попала в один из производственных корпусов - обошлось без жертв.

Сибига отметил, что объект в Тростянце, в который попал агрессор, - это не военная цель, а завод, который работает с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, трудоустраивает украинцев и делает вклад в украинскую и американскую экономику.

"Когда российские ракеты поражают такие объекты, они направлены не только на Украину. Они направлены на американские бизнес-интересы в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя производственные объекты, принадлежащие США", - добавил министр.

Он подчеркнул, что нападение России на мирную промышленность - это не война, а "преднамеренный экономический террор", за который должна быть понесена ответственность.

Фото: последствия обстрела на предприятии (x.com/andrii_sybiha)