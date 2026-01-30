ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила балістикою по американському підприємству на Харківщині

П'ятниця 30 січня 2026 13:40
UA EN RU
РФ вдарила балістикою по американському підприємству на Харківщині Фото: РФ вдарила балістикою по американському підприємству (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Росіяни атакували балістичною ракетою склади американського підприємства у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - зазначив Зеленський.

За його словами, також у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.

Що кажуть у ДСНС

Раніше рятувальники повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м.

Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС боролись з наслідками ворожого удару.

Удари РФ по Харкову та області

Нагадаємо, 27 січня війська РФ вдарили безпілотником по пасажирському потягу сполученням "Чоп-Харків-Барвінкове" у Харківській області. В результаті ворожого удару є загиблі та травмовані.

Також ми писали, що 26 січня внаслідок ворожого обстрілу об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, серед яких Чугуїв. До того ж, двоє людей зазнали поранень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Харків Вторгнення Росії до України Обстріл Харкова
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві