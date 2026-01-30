РФ вдарила балістикою по американському підприємству на Харківщині
Росіяни атакували балістичною ракетою склади американського підприємства у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія", - зазначив Зеленський.
За його словами, також у Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.
Що кажуть у ДСНС
Раніше рятувальники повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова: виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м.
Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС боролись з наслідками ворожого удару.
Удари РФ по Харкову та області
Нагадаємо, 27 січня війська РФ вдарили безпілотником по пасажирському потягу сполученням "Чоп-Харків-Барвінкове" у Харківській області. В результаті ворожого удару є загиблі та травмовані.
Також ми писали, що 26 січня внаслідок ворожого обстрілу об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, серед яких Чугуїв. До того ж, двоє людей зазнали поранень.