Росія вдарила по багатоповерхівці в центрі Одеси

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, один з ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси", - повідомив Кіпер.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Оновлено 12:34

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі.

Постраждали 28-річний чоловік та 18-річний хлопець. Їх госпіталізували з термічними опіками. Медики надають всю необхідну допомогу.

На місці розгорнуто оперативний штаб. Працюють усі відповідні служби.