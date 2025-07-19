Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: з'явилися фото з місця влучення дрону

В Одесі показали перші наслідки нічної атаки дронів на багатоповерховий будинок, унаслідок чого щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними місцевої влади, щонайменше одна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину і щонайменше трьох постраждалих", - повідомив Кіпер.

Він додав, що на місці події працюють усі відповідні екстрені служби. Інші подробиці будуть надані пізніше.

Фото: в Одесі один загиблий і кілька поранених (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)