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Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: з'явилися фото з місця влучення дрону

Одеса, Субота 19 липня 2025 02:21
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Росія вдарила по багатоповерхівці в Одесі: з'явилися фото з місця влучення дрону Фото: дрон РФ влучив по багатоповерхівці в Одесі (t.me/odeskaODA)
Автор: Марія Рагуткіна

В Одесі показали перші наслідки нічної атаки дронів на багатоповерховий будинок, унаслідок чого щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними місцевої влади, щонайменше одна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. Попередньо відомо про одну загиблу людину і щонайменше трьох постраждалих", - повідомив Кіпер.

Він додав, що на місці події працюють усі відповідні екстрені служби. Інші подробиці будуть надані пізніше.

Фото: в Одесі один загиблий і кілька поранених (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)

Атака РФ по Україні 18 липня

Нагадаємо, росіяни запустили балістичні ракети та дрони в бік України 18 липня. Близько 19:30 вони запустили низку швидкісних цілей. Вибухи прогриміли в районі Полтави.

Також РФ запустила кілька груп ударних дронів. Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці. У Києві повторно оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

У Києві внаслідок атаки дронів зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі також повідомили про вибухи на тлі дронової атаки. Понад 20 ударних дронів РФ заходило в повітряний простір Одеси з різних боків.

Пошкоджено громадянську інфраструктуру. Спалахнула багатоповерхівка, люди опинилися у вогняній пастці.

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