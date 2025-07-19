Россия ударила по многоэтажке в Одессе: появились фото с места попадания дрона
В Одессе показали первые последствия ночной атаки дронов на многоэтажный дом, в результате чего минимум один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
По данным местных властей, как минимум один человек погиб в результате попадания вражеского дрона в многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняетеся.
"Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших", - сообщил Кипер.
Он добавил, что на месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы. Другие подробности будут предоставлены позже.
Фото: в Одессе один погибший и несколько раненых (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)
Атака РФ по Украине 18 июля
Напомним, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины 18 июля. Около 19:30 они запустили ряд скоростных целей. Взрывы прогремели в районе Полтавы.
Также РФ запустила несколько групп ударных дронов. Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице. В Киеве повторно объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.
В Киеве в результате атаки дронов зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.
В Одессе также сообщили о взрывах на фоне дроновой атаки. Более 20 ударных дронов РФ заходило в воздушное пространство Одессы с разных боков.
Повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнула многоэтажка, люди оказались в огненной ловушке.
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