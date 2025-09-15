ua en ru
Росія вдарила авіабомбами по Краматорську: 9 поранених і зруйновані багатоповерхівки

Краматорськ , Понеділок 15 вересня 2025 09:56
Росія вдарила авіабомбами по Краматорську: 9 поранених і зруйновані багатоповерхівки Фото: Росія атакувала бомбами центр Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Савченко Юлія

Вночі російські війська атакували центральну частину Краматорська трьома керованими авіабомбами. Дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

Близько 23:10 окупанти вдарили трьома авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК по центру Краматорська.

За попередньою інформацією, дев’ятеро людей отримали поранення внаслідок удару. Усім потерпілим вже надають необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють усі екстрені та комунальні служби. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару, комунальники відновлюють інфраструктуру.

Фото: росіяни скинули бомби на Краматорськ (Краматорська міська військова адміністрація)

Відомо, що у ніч на 15 вересня для атаки по Україні ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 Shahed.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 вересня Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Також на Дніпропетровщині внаслідок нічного обстрілу отримала поранення жінка, виникли пожежі на важливих об'єктах інфраструктури та в приватних будинках.

