Горіли газогін та лікарня: наслідки атаки по Дніпропетровщині (фото)

На Дніпропетровщині внаслідок нічного обстрілу отримала поранення жінка, виникли пожежі на важливих об'єктах інфраструктури та в приватних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і ДСНС України.

Унаслідок атаки загорівся дах медичного закладу, полум’я охопило також ліс і суху траву. Пошкоджено адміністративну будівлю.

По Синельниківському району ворог застосував FPV-дрони та керовані авіабомби. Під ударом опинилися Покровська та Межівська громади.

Унаслідок атаки постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізували. Серед пошкоджень - інфраструктурні об’єкти, чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна повністю зруйнована. Пошкоджено й газогін.

Нікопольський район ворог обстрілював з артилерії та атакував FPV-дронами . Під удари потрапили райцентр і Покровська громада.

Під вогнем опинилося й місто Апостолове Криворізького району. Там також виникло займання.

Влучання зафіксовані в Юріївській громаді Павлоградського району. Там сталася масштабна пожежа, серйозно пошкоджене транспортне підприємство.

В ніч на 15 вересня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Шість безпілотників збили сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК під час аварійних робіт. Авто і все обладнання згоріло, але енергетики встигли врятуватися.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Нікополі Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. Енергетики не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого працівники ДТЕК одразу взялись до роботи.

Також ворог нещодавно атакував пожежну частину в Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих.