ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ударила авиабомбами по Краматорску: 9 раненых и разрушенные многоэтажки

Краматорск, Понедельник 15 сентября 2025 09:56
UA EN RU
Россия ударила авиабомбами по Краматорску: 9 раненых и разрушенные многоэтажки Фото: Россия атаковала бомбами центр Краматорска (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Савченко Юлія

Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска.

По предварительной информации, девять человек получили ранения в результате удара. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.

Фото: россияне сбросили бомбы на Краматорск (Краматорская городская военная администрация)

Известно, что в ночь на 15 сентября для атаки по Украине враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударные беспилотники различных типов, среди которых около 50 Shahed.

Напомним, поздно вечером 14 сентября Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай.

Также на Днепропетровщине в результате ночного обстрела получила ранения женщина, возникли пожары на важных объектах инфраструктуры и в частных домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Краматорск Российская Федерация
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"