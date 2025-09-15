Россия ударила авиабомбами по Краматорску: 9 раненых и разрушенные многоэтажки

Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска. По предварительной информации, девять человек получили ранения в результате удара. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру. Фото: россияне сбросили бомбы на Краматорск (Краматорская городская военная администрация)