РФ атакувала ракетами С-300 та десятками дронів з 5 напрямків: як відпрацювала ППО

Понеділок 15 вересня 2025 09:20
UA EN RU
РФ атакувала ракетами С-300 та десятками дронів з 5 напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Україну вночі атакували дрони та ракети з п'яти напрямків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 15 вересня росіяни випустили по Україні три зенітні керовані ракети С-300 та 84 дрони різних типів з п'яти напрямків. ППО збила більшість цілей, проте зафіксовані влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як проінформували військові, цієї ночі для удару ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 Shahed.

Запуски здійснювалися з території Курської, Бєлгородської, Брянської, Орловської областей, а також із району Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 відомо, що сили ППО знищили або подавили 59 дронів-камікадзе типу Shahed, "Гербер" та безпілотників інших моделей над північними, південними та східними регіонами країни.

Водночас зафіксовано влучання трьох ракет С-300 та 25 безпілотників у 13 різних локаціях.

РФ атакувала ракетами С-300 та десятками дронів з 5 напрямків: як відпрацювала ППО

Атака на Україну

В ніч на 15 вересня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Шість безпілотників збили сили ППО.

Влучання зафіксовані в Юріївській громаді Павлоградського району. Там сталася масштабна пожежа, серйозно пошкоджене транспортне підприємство.

Під вогнем опинилося й місто Апостолове Криворізького району.

Також Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай. До лікарні госпіталізовані 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Крім того, у Запоріжжі було чути звуки вибухів. Перед цим була ракетна загроза.

