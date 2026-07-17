Росія уникає згадок про загальну мобілізацію, але до неї вже готові, - ГУР

У Росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Андрія Черняка у Telegram.

Росія готує загальну мобілізацію

Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у РФ готова.

"Проте цей процес росіяни можуть розпочати лише після осінніх так званих “виборів до Держдуми”", - зазначив Черняк



За його словами, російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина - незадоволення населення.



“Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що буде мобілізація, то невідомо, як росіяни на це відреагують", - каже він.

За оцінками воєнної розвідки України, ймовірність проведення мобілізації саме після виборів у РФ зберігається, уточнив представник ГУР.

Армія РФ має дефіцит кадрів

Він додав, що російська окупаційна армія відчуває значний дефіцит “гарматного м’яса”.



“У них достатньо навчальних центрів, їм достатньо наявних полігонів. А мобілізація потрібна для того, аби посилити ті напрямки, які вже зараз існують", - повідомив Черняк.

Їм просто потрібне “гарматне м'ясо”, яке піде воювати проти України,- резюмував Андрій Черняк.