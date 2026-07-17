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Росія уникає згадок про загальну мобілізацію, але до неї вже готові, - ГУР

16:42 17.07.2026 Пт
2 хв
Чому країна-агресорка так поспішає з призовом?
aimg Олена Бджола
Росія уникає згадок про загальну мобілізацію, але до неї вже готові, - ГУР Фото: мобілізация у Росії (Getty Images)
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У Росії приховано готують загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Андрія Черняка у Telegram.

Росія готує загальну мобілізацію

Уся інфраструктура для проведення загальної мобілізації у РФ готова.

"Проте цей процес росіяни можуть розпочати лише після осінніх так званих “виборів до Держдуми”", - зазначив Черняк

За його словами, російське керівництво наразі уникає будь-яких згадок про загальну мобілізацію. Причина - незадоволення населення.

“Якщо ворожі вожді й пропагандисти зараз дадуть зрозуміти населенню, що буде мобілізація, то невідомо, як росіяни на це відреагують", - каже він.

За оцінками воєнної розвідки України, ймовірність проведення мобілізації саме після виборів у РФ зберігається, уточнив представник ГУР.

Армія РФ має дефіцит кадрів

Він додав, що російська окупаційна армія відчуває значний дефіцит “гарматного м’яса”.

“У них достатньо навчальних центрів, їм достатньо наявних полігонів. А мобілізація потрібна для того, аби посилити ті напрямки, які вже зараз існують", - повідомив Черняк.

Їм просто потрібне “гарматне м'ясо”, яке піде воювати проти України,- резюмував Андрій Черняк.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія після "виборів" в Держдуму може вдатися до нової хвилі мобілізації. Це дозволить уникнути значних витрат на контрактників.

Влада регіонів Росії вимагає від підприємців надати людей на війну проти України. Якщо вони не готові цього робити, то пропонується заплатити "відступні".

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