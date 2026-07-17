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Россия избегает упоминаний о всеобщей мобилизации, но к ней уже готовы, - ГУР

16:42 17.07.2026 Пт
2 мин
Почему страна-агрессор так торопится с призывом?
aimg Елена Бджола
Россия избегает упоминаний о всеобщей мобилизации, но к ней уже готовы, - ГУР Фото: мобилизация в России (Getty Images)
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В России скрыто готовят всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка в Telegram.

Россия готовит всеобщую мобилизацию

Вся инфраструктура для проведения всеобщей мобилизации в РФ готова.

"Однако этот процесс россияне могут начать только после осенних так называемых выборов в Госдуму"", - отметил Черняк.

По его словам, российское руководство избегает каких-либо упоминаний об общей мобилизации. Причина - недовольство населения.

"Если вражеские вожди и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что будет мобилизация, неизвестно, как россияне на это отреагируют", - говорит он.

По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации после выборов в РФ сохраняется, уточнил представитель ГУР.

Армия РФ имеет дефицит кадров

Он добавил, что российская оккупационная армия испытывает значительный дефицит "пушечного мяса".

"У них достаточно учебных центров, им достаточно имеющихся полигонов. А мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже сейчас существуют", - сообщил Черняк.

Им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать против Украины, - резюмировал Андрей Черняк.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия после "выборов" в Госдуму может прибегнуть к новой волне мобилизации. Это позволит избежать значительных затрат на контрактников.

Власти регионов России требуют от предпринимателей предоставить людей на войну против Украины. Если они не готовы это делать, то предлагается заплатить "отступные".

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