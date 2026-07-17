Россия избегает упоминаний о всеобщей мобилизации, но к ней уже готовы, - ГУР

В России скрыто готовят всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка в Telegram.

Россия готовит всеобщую мобилизацию

Вся инфраструктура для проведения всеобщей мобилизации в РФ готова.

"Однако этот процесс россияне могут начать только после осенних так называемых выборов в Госдуму"", - отметил Черняк.



По его словам, российское руководство избегает каких-либо упоминаний об общей мобилизации. Причина - недовольство населения.



"Если вражеские вожди и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что будет мобилизация, неизвестно, как россияне на это отреагируют", - говорит он.

По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации после выборов в РФ сохраняется, уточнил представитель ГУР.

Армия РФ имеет дефицит кадров

Он добавил, что российская оккупационная армия испытывает значительный дефицит "пушечного мяса".



"У них достаточно учебных центров, им достаточно имеющихся полигонов. А мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже сейчас существуют", - сообщил Черняк.

Им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать против Украины, - резюмировал Андрей Черняк.