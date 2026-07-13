У РФ влада вимагає від бізнесу відправляти працівників на війну або платити гроші, - ЗМІ
Влада регіонів Росії вимагає від бізнесу надати людей на війну проти України. Якщо підприємства не готові цього робити, то пропонується заплатити гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дождь".
Згідно з сюжетним матеріалом, "Дождь" ознайомився з "Планом відбору кандидатів на службу за контрактом у 2026 році" для Муйського району Бурятії.
Телеканал отримав цей документ від джерела, близького до адміністрації республіки, проте співрозмовник уточнив, що така схема працює по всій території Росії.
У цьому "плані" зазначено, скільки людей працює у компанії, яка в ній кількість чоловіків від 20 до 60 років і скільки потрібно відправити на війну проти України.
Джерело розповіло, що схема працює таким чином: голова Муйського району отримує цифру з республіканського штабу, а вже місцевий штаб займається розподілом на підприємствах, скільки людей вони мають віддати.
Водночас для бізнесу, який не готовий відправляти співробітників на війну, передбачено можливість укладання контракту з якоюсь фірмою на "підбір кандидатів" для так званої "СВО". Вартість такої послуги складає 100 тисяч рублів, що для місцевого бізнесу вважається величезною сумою.
Крім цього під ці вимоги потрапили і бюджетні підприємства. Зокрема, районна лікарня має надати двох співробітників. І це при тому, що у Бурятії спостерігається нестача медперсоналу.
Ідентичну схему озвучив і підприємець із Сибіру. Він розповів, що вперше від роботодавців вимагали надати людей на війну ще 2024 року. В іншому випадку бізнесу загрожували "перевірками".
Також джерело додало, що у 2025 році вже з'явилася схема з "викупом". З його слів, роботодавців змушували підписувати договори для пошуку кандидатів на відправку на війну. Вартість послуги становить 450 тисяч рублів за особу.
Мобілізація у Росії
Нагадаємо, нещодавно глава ВП Кирило Буданов заявив, що Росія не має технічних перешкод, щоб провести мобілізацію цього року на кшталт тієї, яка була в 2022 році.
Також ми писали, що за словами головного комітету ЗСУ Олександра Сирського, Кремль навряд чи зважиться на такий крок зараз. Проте, найімовірніше, це може статися після 20 вересня, коли відбудуться вибори до Держдуми Росії.