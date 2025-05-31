Росія умисно затягує переговори: в ISW розкрили плани агресора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські посадовці продовжують демонструвати жорстку позицію Кремля напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі 2 червня. Це свідчить про вкрай низьку ймовірність досягнення на цій зустрічі суттєвих результатів на користь тривалого миру в Україні.

На думку експертів, про такий висновок свідчать кілька факторів.

Аналітики звернули увагу на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі про те, що РФ "готова воювати з Україною стільки, скільки буде потрібно", щоб або прийняти мир на російських умовах, або зазнати неминучої поразки на полі бою.

Крім того, експерти послалися на гендиректора Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставника президента РФ з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирила Дмитрієва. У дописі в соцмережі X від 30 травня він закликав "ліквідувати першопричини кризи в Україні".

В Інституті нагадали, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називав "корінними причинами" війни в Україні розширення НАТО на схід після розпаду Радянського Союзу в 1991 році та нібито дискримінацію російськомовного населення і російської культури з боку української влади.

І нарешті, про відсутність результату в другому раунді переговорів, на думку аналітиків, свідчить склад делегації РФ, що аналогічний попереднім переговорам у Стамбулі.

В ISW переконані, що повтор російської сторони давно озвучених вимог і повторна відправка делегації нижчого рівня, свідчить про відсутність інтересу Москви до ведення добросовісних переговорів.

"Росія прагне затягувати мирні переговори, щоб продовжити наступальні дії в Україні та домогтися додаткових поступок від України й Заходу", - переконані аналітики.