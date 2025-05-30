США вийдуть із мирних переговорів: в ООН попередили Росію

США розглянуть можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру, якщо Росія прийме неправильне рішення і продовжить війну.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

Він зазначив, що в разі такого результату, Америка визнає відмову Росії від співпраці для досягнення результату.

"Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль щодо припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів або наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату", - сказав Келлі.

Представник США наголосив, що Америка підтримає мирний процес, якщо РФ і Україна справді зацікавлені в мирі. Зокрема, США співпрацюватиму і з обома країнами, і з ЄС, і з ООН. Співпраця матиме на меті досягти миру, починаючи з припинення вогню.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося сумлінно", - сказав він.

При цьому Келлі нагадав, що президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Вашингтон зацікавлений у співпраці з Росією, зокрема, над мирною ініціативою.

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду", - зазначив він.

Резюмуючи представник США закликав "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути до миру".

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.