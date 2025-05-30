США вийдуть із мирних переговорів: в ООН попередили Росію
США розглянуть можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру, якщо Росія прийме неправильне рішення і продовжить війну.
Про це заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Інтерфакс".
Він зазначив, що в разі такого результату, Америка визнає відмову Росії від співпраці для досягнення результату.
"Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль щодо припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів або наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату", - сказав Келлі.
Представник США наголосив, що Америка підтримає мирний процес, якщо РФ і Україна справді зацікавлені в мирі. Зокрема, США співпрацюватиму і з обома країнами, і з ЄС, і з ООН. Співпраця матиме на меті досягти миру, починаючи з припинення вогню.
"Ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося сумлінно", - сказав він.
При цьому Келлі нагадав, що президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Вашингтон зацікавлений у співпраці з Росією, зокрема, над мирною ініціативою.
"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду", - зазначив він.
Резюмуючи представник США закликав "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути до миру".
"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", - додав Келлі.
Новий раунд переговорів
Нагадаємо, днями Росія запропонувала провести другий раунд мирних переговорів уже в понеділок, 2 червня. Місце зустрічі, як і в травні - Стамбул. Як анонсовано, на цій зустрічі РФ представить свій «меморандум» про мир, хоча Україна свій варіант документа вже передала.
Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе для того, щоб затягнути війну і зірвати переговори.
"Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив", - сказав глава держави.
Також ми писали, що вчора прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт від імені США висловила сподівання, що українська делегація прибуде до Стамбула на другий раунд переговорів із РФ.
"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, до якої президент (Трамп - ред.) закликав і спонукав ці дві сторони зібратися разом і вести прямі переговори", - заявила представник Білого дому.
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