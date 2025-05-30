Небензя на Радбезі ООН лякав посиленням війни: Україна вимагає реакцій
Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про готовність Москви продовжувати та посилювати військові дії в Україні стільки, скільки їм буде потрібно. Світ має відреагувати на таку позицію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Під час засідання Радбезу ООН він Небензя підкреслив, що цілей СВО можна досягти як військовим, так і мирним шляхом.
"Наші збройні сили здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно", - заявив він.
Реакція України
"У Раді Безпеки ООН Росія заявляє, що готова "продовжувати та посилювати військові дії стільки, скільки буде необхідно", - уточнили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику.
"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", - зауважив він.
Сибіга підкреслив, що Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.
"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - додав він.
Зауважимо, що Радбез ООН цього разу зібрався через Україну. Вчора Сибіга розкрив, чого очікує Київ від даної зустрічі.
Зауважимо, що минулого тижня три ночі поспіль Росія масовано атакувала територію України дронами та ракетами. Президент США Дональд Трамп спочатку не коментував удари росіян, а потім заявив, що Путін збожеволів.
Разом з цим Трамп заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.
Тим часом у Кремлі, коментуючи слова Трампа, заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.
Пізніше Трамп знову розкритикував Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".
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