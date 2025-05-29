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Росія розкрила склад делегації, яку відправить у Стамбул 2 червня

Четвер 29 травня 2025 20:59
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Росія розкрила склад делегації, яку відправить у Стамбул 2 червня Фото: Марія Захарова (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не буде змінювати склад своєї делегації під час другого раунду перемовин з Україою у Стамбулі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Та сама російська делегація", - сказала Захарова відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, 26 травня, на перемовинах у Стамбулі російську делегацію очолював помічник російського диктатора Володимира Путіна - Володимир Мединський.

До неї також увійшли заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генштабу російських Збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Переговори Росії та України

Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.

Вчора Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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