Росія розкрила склад делегації, яку відправить у Стамбул 2 червня

Російська Федерація не буде змінювати склад своєї делегації під час другого раунду перемовин з Україою у Стамбулі.

До неї також увійшли заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генштабу російських Збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

"Та сама російська делегація", - сказала Захарова відповідаючи на відповідне запитання.

Переговори Росії та України

Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.

Вчора Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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