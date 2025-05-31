Россия умышленно затягивает переговоры: в ISW раскрыли планы агрессора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские чиновники продолжают демонстрировать жесткую позицию Кремля накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Это свидетельствует о крайне низкой вероятности достижения на этой встрече существенных результатов в пользу длительного мира в Украине.

По мнению экспертов, о таком выводе свидетельствуют несколько факторов.

Аналитики обратили внимание на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о том, что РФ "готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется", чтобы либо принять мир на российских условиях, либо потерпеть неизбежное поражение на поле боя.

Кроме того, эксперты сослались на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилла Дмитриева. В заметке в соцсети X от 30 мая он призвал "ликвидировать первопричины кризиса в Украине".

В Институте напомнили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл "коренными причинами" войны в Украине расширение НАТО на восток после распада Советского Союза в 1991 году и якобы дискриминацию русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинской власти.

И наконец, об отсутствии результата во втором раунде переговоров, по мнению аналитиков, свидетельствует состав делегации РФ, аналогичный предыдущим переговорам в Стамбуле.

В ISW убеждены, что повтор российской стороны давно озвученных требований и повторная отправка делегации низшего уровня, свидетельствует об отсутствии интереса Москвы к ведению добросовестных переговоров.

"Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжить наступательные действия в Украине и добиться дополнительных уступок от Украины и Запада", - убеждены аналитики.