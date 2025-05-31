Россия умышленно затягивает переговоры: в ISW раскрыли планы агрессора
Российская Федерация умышленно затягивает мирный процесс, новый раунд переговоров в Стамбуле не даст результата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские чиновники продолжают демонстрировать жесткую позицию Кремля накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Это свидетельствует о крайне низкой вероятности достижения на этой встрече существенных результатов в пользу длительного мира в Украине.
По мнению экспертов, о таком выводе свидетельствуют несколько факторов.
Аналитики обратили внимание на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о том, что РФ "готова воевать с Украиной столько, сколько потребуется", чтобы либо принять мир на российских условиях, либо потерпеть неизбежное поражение на поле боя.
Кроме того, эксперты сослались на гендиректора Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилла Дмитриева. В заметке в соцсети X от 30 мая он призвал "ликвидировать первопричины кризиса в Украине".
В Институте напомнили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл "коренными причинами" войны в Украине расширение НАТО на восток после распада Советского Союза в 1991 году и якобы дискриминацию русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинской власти.
И наконец, об отсутствии результата во втором раунде переговоров, по мнению аналитиков, свидетельствует состав делегации РФ, аналогичный предыдущим переговорам в Стамбуле.
В ISW убеждены, что повтор российской стороны давно озвученных требований и повторная отправка делегации низшего уровня, свидетельствует об отсутствии интереса Москвы к ведению добросовестных переговоров.
"Россия стремится затягивать мирные переговоры, чтобы продолжить наступательные действия в Украине и добиться дополнительных уступок от Украины и Запада", - убеждены аналитики.
Мирные переговоры в Стамбуле
На днях Россия предложила провести 2 июня в Стамбуле следующий раунд переговоров по завершению войны.
Официальный Киев передал россиянам "меморандум" с предложениями о длительном прекращении огня. Но Кремль до сих пор не предоставил проект своих предложений, хотя украинская сторона настаивает на этом, даже угрожая не приехать в Стамбул.
Ранее Москва отказывалась от длительного 30-дневного прекращения огня. Для согласия Россия требовала приостановить мобилизацию и поставки западного оружия на этот срок.
Президент США Дональд Трамп обвинил Путина в затягивании мирных переговоров и пригрозил ввести санкции.
Также США могут выйти из переговоров, если Кремль откажется от мирных усилий и будет продолжать войну.
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