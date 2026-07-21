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Росія ударила по центру Одеси, серед постраждалих підліток

12:41 21.07.2026 Вт
1 хв
Перші наслідки ворожої атаки уже відомі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни продовжують тероризувати Одесу та область (DSNSODE)

Вдень 21 липня російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу та область. Наразі відомо про двох постраждалих цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Одеської МВА Сергія Лисака та заяву очільника Одеської ОДА (ОВА) Олега Кіпера.

Близько 12:17 Кіпер повідомив, що російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по регіону.

Кількість ракет і дронів, які ворог застосував цього разу, наразі не розкривається.

"У центрі Одеси пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки та установи. За попередніми даними, постраждав 17-річний хлопець", - наголосив Кіпер.

За його словами, підлітка вже госпіталізували.

"Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється", - додав глава ОВА.

Як повідомив згодом Лисак, кількість постраждалих уже зросла до двох осіб.

"На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина", - уточнив глава МВА.

Він також додав, що їм уже надають усю необхідну медичну допомогу.

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