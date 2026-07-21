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У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі"

09:49 21.07.2026 Вт
2 хв
У ДСНС розкрили наслідки повторної ворожої атаки
aimg Юлія Капітонова
У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі" Фото: Попри повторні атаки РФ, гасіння пожежі триває (DSNS.GOV.UA)
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21 липня російські окупанти здійснили серію атак на Суми. Під удар ворога потрапили рятувальники, які намагалися приборкати пожежу в торговельному центрі "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

За словами рятувальників, ворожий реактивний БпЛА поцілив у 9-поверховий житловий будинок - пожежа почалася на першому поверсі.

Працівники ДСНС оперативно евакуювали мешканців багатоповерхівки.

Згідно з останніми даними, внаслідок російської атаки постраждали 6 цивільних, зокрема 4 дитини.

У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в &quot;Епіцентрі&quot;

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа в торговельному центрі.

"Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено", - йдеться в заяві.

У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в &quot;Епіцентрі&quot;

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

Також під удари окупантів потрапила прибудинкова територія. Загорілися два автомобілі. Рятувальники швидко приборкали вогонь.

У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в &quot;Епіцентрі&quot;

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголосили рятувальники.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, як ППО відбивала нову ворожу атаку вночі 21 липня.

Окрім того, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.

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