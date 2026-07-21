У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі"

21 липня російські окупанти здійснили серію атак на Суми. Під удар ворога потрапили рятувальники, які намагалися приборкати пожежу в торговельному центрі "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

За словами рятувальників, ворожий реактивний БпЛА поцілив у 9-поверховий житловий будинок - пожежа почалася на першому поверсі.

Працівники ДСНС оперативно евакуювали мешканців багатоповерхівки.

Згідно з останніми даними, внаслідок російської атаки постраждали 6 цивільних, зокрема 4 дитини.

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа в торговельному центрі.

"Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено", - йдеться в заяві.

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

Також під удари окупантів потрапила прибудинкова територія. Загорілися два автомобілі. Рятувальники швидко приборкали вогонь.

Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)

"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголосили рятувальники.