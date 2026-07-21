Россия ударила по центру Одессы, среди пострадавших подросток

Около 12:17 Кипер сообщил, что российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по региону.

Количество ракет и дронов, которые враг применил на этот раз, пока не раскрывается.

"В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения. По предварительным данным, пострадал 17-летний парень", - подчеркнул Кипер.

По его словам, подросток уже госпитализирован.

"Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется", - добавил глава ОВА.

Как сообщил впоследствии Лысак, количество пострадавших уже возросло до двух человек.

"На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка", - уточнил глава МВА.

Он также добавил, что им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.