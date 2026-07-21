Россия ударила по центру Одессы, среди пострадавших подросток

Днем 21 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу и область, известно о двух пострадавших гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ГВА Сергея Лысака и заявление главы Одесской ОГА (ОВА) Олега Кипера.
Около 12:17 Кипер сообщил, что российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по региону.
Количество ракет и дронов, которые враг применил на этот раз, пока не раскрывается.
"В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения. По предварительным данным, пострадал 17-летний парень", - подчеркнул Кипер.
По его словам, подросток уже госпитализирован.
"Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется", - добавил глава ОВА.
Как сообщил впоследствии Лысак, количество пострадавших уже возросло до двух человек.
"На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка", - уточнил глава МВА.
Он также добавил, что им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях новой вражеской атаки на Запорожье.
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