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Россия ударила по центру Одессы, среди пострадавших подросток

12:41 21.07.2026 Вт
1 мин
Первые последствия вражеской атаки уже известны
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне продолжают терроризировать Одессу и область (DSNSODE)

Днем 21 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу и область, известно о двух пострадавших гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ГВА Сергея Лысака и заявление главы Одесской ОГА (ОВА) Олега Кипера.

Около 12:17 Кипер сообщил, что российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по региону.

Количество ракет и дронов, которые враг применил на этот раз, пока не раскрывается.

"В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения. По предварительным данным, пострадал 17-летний парень", - подчеркнул Кипер.

По его словам, подросток уже госпитализирован.

"Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется", - добавил глава ОВА.

Как сообщил впоследствии Лысак, количество пострадавших уже возросло до двух человек.

"На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка", - уточнил глава МВА.

Он также добавил, что им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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