Росія ударила "Шахедами" по порту на Миколаївщині

РФ била по кораблях на Миколаївщині

Решетілов зазначив, що ворожі ударі відбулися вдень.

"Сьогодні вдень ворог двічі атакував БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району", - сказав він.

Відомо про два цивільних судна, які дістали пошкодження внаслідок атак РФ.

"За попередньою інформацією, без постраждалих", - уточнив Решетілов.

Удари по Миколаєву

Раніше РБК-Україна писало, що 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Є руйнування та 4 постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 липня Росія здійснила атаку на цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Є загиблі та поранені.