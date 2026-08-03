RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила "Шахедами" по порту Николаевской области

20:35 03.08.2026 Пн
1 мин
Оккупанты снова целят по гражданским судам
aimg Елена Бджола
Фото: украинский спасатель (Getty Images)

3 августа страна-агрессор атаковала Николаевскую область ударными дронами. Есть повреждения в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Николаевской ОВ Георгия Решетилова в Telegram.

РФ била по кораблям в Николаевской области

Решетилов отметил, что вражеские удары произошли днем.

"Сегодня днем враг дважды атаковал БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района", – сказал он.

Известно о двух гражданских судах, которые получили повреждения в результате атак РФ.

"По предварительной информации, без пострадавших", – уточнил Решетилов.

Удары по Николаеву

Ранее РБК-Украина писала, что 28 июля Россия била по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. Есть разрушения и 4 пострадавших.

Напомним, что в ночь на 27 июля Россия совершила атаку на гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, утром 20 июля российские захватчики направили ударные беспилотники в Николаев и область. Два человека получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НиколаевпортВойна России против Украины