Росія цинічно визнала, що ціллю її атаки на Різдво була енергетика України

Обстріл енергетики України

На Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 78 ракет та 106 дронів. Сили ППО знищили 59 ракет та 54 дрони. Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

Внаслідок атаки є пошкодження енергосистеми. В Україні запровадили графіки відключення світла. Як зазначають в "Укренерго", графіки будуть діяти до кінця дня. Для побутових споживачів вимикатимуть до трьох черг одночасно.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, яки працював на одній з теплоелектростанцій.

Більше про наслідки атаки РФ на України - у нашому матеріалі.

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