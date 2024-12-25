Через російську атаку у Дніпропетровській області загинула людина, - Лисак

Росіяни продовжують здійснювати атаки по Україні навіть в Різдво. Зранку 25 грудня під ударом опинилася Дніпропетровська область, внаслідок чого загинула людина.

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким", - повідомив Лисак.

Повітряна тривога в області була оголошена повторно, тому голова ОВА закликав українців перебувати до відбою у безпечних місцях.

Атака РФ по Україні 25 грудня

Росія 25 грудня здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямовану на критичну інфраструктуру. Основною метою окупантів стали об’єкти енергетики, що призвело до масштабних пошкоджень і перебоїв з електропостачанням у кількох регіонах.

Росія застосувала різні види озброєння, включаючи балістичні ракети та безпілотники. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всього випущено понад 70 ракет і більш ніж 100 ударних дронів. Завдяки роботі сил ППО, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Внаслідок ударів у Харківської області було зафіксовано влучання в трьох районах міста, є пошкодження будинків, постраждало щонайменше шість людей.

Удар РФ по Прикарпаттю залишив без світла Калуш, Бурштин та Івано-Франківськ. В Калуші також відсутнє водопостачання через знеструмлення очисних споруд.

Атаки росіян по Дніпропетровської області спричинили аварійні відключення водопостачання в окремих районах через проблеми з електромережею.

Внаслідок обстрілу Кіровоградщини було пошкоджено газову трубу та вікна будинків.

У Київській області уламки збитих ракет пошкодили вантажівки, будинки й кафе.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про суттєві пошкодження об'єктів, включно з теплоелектростанціями компанії ДТЕК. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику цього року.

Подробиці сьогоднішньої російської атаки - в матеріалі РБК-Україна.