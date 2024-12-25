Россия цинично признала, что целью ее атаки на Рождество была энергетика Украины

Обстрел энергетики Украины

На Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 дрона. Еще 52 беспилотника не достигли целей.

В результате атаки есть повреждения энергосистемы. В Украине ввели графики отключения света. Как отмечают в "Укрэнерго", графики будут действовать до конца дня. Для бытовых потребителей будут отключать до трех очередей одновременно.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, который работал на одной из теплоэлектростанций.

Больше о последствиях атаки РФ на Украину - в нашем материале.

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