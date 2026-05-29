Росія цілу добу атакувала об'єкти "Нафтогазу", є суттєві руйнування

15:17 29.05.2026 Пт
1 хв
Які регіони постраждали найбільше?
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія цілу добу бомбила об'єкти Нафтогазу - суттєві руйнування у двох областях (facebook.com DSNSSUMY)

Протягом доби Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру відразу в кількох регіонах України. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Групи "Нафтогаз".

Читайте також: РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

Де тривають атаки

На одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав двох ударів з різницею у кілька годин.

"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Росія майже безперервно б'є по нафтогазовій інфраструктурі в чотирьох областях:

  • Харківська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська

Ситуація в усіх цих регіонах залишається складною, кажуть у "Нафтогазі".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше росіяни понад добу масовано атакували підприємства паливно-енергетичного комплексу - це вже став звичний для ворога тактичний підхід.

Також ми писали про удари по об'єктах Нафтогазу на Чернігівщині. Тоді атака тривала цілий день.

