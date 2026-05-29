Росія цілу добу атакувала об'єкти "Нафтогазу", є суттєві руйнування

Де тривають атаки

На одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав двох ударів з різницею у кілька годин.

"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Росія майже безперервно б'є по нафтогазовій інфраструктурі в чотирьох областях:

Харківська

Сумська

Полтавська

Дніпропетровська

Ситуація в усіх цих регіонах залишається складною, кажуть у "Нафтогазі".