Россия целые сутки атаковала объекты "Нафтогаза", есть сильные разрушения

Где продолжаются атаки

На одном из объектов в Сумской области враг нанес два удара с разницей в несколько часов.

"Имеем существенные повреждения. Возникли пожары", - говорится в сообщении.

Россия почти непрерывно бьет по нефтегазовой инфраструктуре в четырех областях:

Харьковская

Сумская

Полтавская

Днепропетровская

Ситуация во всех этих регионах остается сложной, говорят в "Нафтогазе".