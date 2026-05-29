Россия целые сутки атаковала объекты "Нафтогаза", есть сильные разрушения

15:17 29.05.2026 Пт
1 мин
Какие регионы пострадали больше всего?
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия целые сутки бомбила объекты Нафтогаза - существенные разрушения в двух областях (facebook.com DSNSSUMY)

В течение суток Россия атаковала нефтегазовую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины. Больше всего пострадали Харьковская и Сумская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Группы "Нафтогаз".

Читайте также: РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

Где продолжаются атаки

На одном из объектов в Сумской области враг нанес два удара с разницей в несколько часов.

"Имеем существенные повреждения. Возникли пожары", - говорится в сообщении.

Россия почти непрерывно бьет по нефтегазовой инфраструктуре в четырех областях:

  • Харьковская
  • Сумская
  • Полтавская
  • Днепропетровская

Ситуация во всех этих регионах остается сложной, говорят в "Нафтогазе".

Как сообщало РБК-Украина, ранее россияне более суток массированно атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса - это уже стал привычный для врага тактический подход.

Также мы писали об ударах по объектам Нафтогаза на Черниговщине. Тогда атака продолжалась целый день.

