Війна в Україні

Росія - це пародія на СРСР, яка може повторити його долю, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Російська Федерація може повторити долю СРСР і розпастися. Посольку не всі народи увійшли до її складу добровільно.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, росіяни самі розуміють, що незважаючи на розміри їхньої країни, українські воїни дістануть скрізь.

"Війна вже перенеслася на їхню територію. Будь-яка імперія, будь-яка диктатура побудована на насильстві, і є ті, хто їй підкоряється через різні інтереси. А є й безліч - навіть більшість - людей, які просто бояться", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що страх слабшає, коли імперія починає хитатися і тріщати по швах. В результаті, додав він, "неминуче з'являються абсолютно несподівані варіанти", до появи яких залишилося недовго.

"Формально Російська Федерація - це ж нібито добровільне об'єднання народів. Але як воно в реалі? Не всі увійшли до неї добровільно. І не всім їм там добре. Російська Федерація - це пародія на СРСР. І я б не став виключати, що вона повторить його долю", - вважає керівник ОП.

Він зазначив, що у міжнародній політиці Москва для багатьох вдає із себе друга, проте всі знають ціну цій дружбі.

Єрмак висловив впевненість, що ніхто не бажає країні-агресорці перемоги, оскільки всі, навіть Китай, знають, що таке Росія з необмеженою владою.

Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з РФ. За його словами, цьому передусім сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну, проте додав, що це навряд чи відбудеться.

РБК-Україна раніше писало, що у вересні Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що Україна може повернути всі території, які окупували російські війська.

