Россия - это пародия на СССР, которая может повторить его судьбу, - Ермак

По его мнению, россияне сами понимают, что несмотря на размеры их страны, украинские воины достанут везде.

"Война уже перенеслась на их территорию. Любая империя, любая диктатура построена на насилии, и есть те, кто ей подчиняется из-за различных интересов. А есть и множество - даже большинство - людей, которые просто боятся", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что страх ослабевает, когда империя начинает шататься и трещать по швам. В результате, добавил он, "неизбежно появляются совершенно неожиданные варианты", до появления которых осталось недолго.

"Формально Российская Федерация - это же якобы добровольное объединение народов. Но как оно в реале? Не все вошли в нее добровольно. И не всем им там хорошо. Российская Федерация - это пародия на СССР. И я бы не стал исключать, что она повторит его судьбу", - считает руководитель ОП.

Он отметил, что в международной политике Москва для многих изображает из себя друга, однако все знают цену этой дружбе.

Ермак выразил уверенность, что никто не желает стране-агрессору победы, поскольку все, даже Китай, знают, что такое Россия с неограниченной властью.