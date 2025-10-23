Росія - це пародія на СРСР, яка може повторити його долю, - Єрмак

Російська Федерація може повторити долю СРСР і розпастися. Посольку не всі народи увійшли до її складу добровільно.

На його думку, росіяни самі розуміють, що незважаючи на розміри їхньої країни, українські воїни дістануть скрізь.

"Війна вже перенеслася на їхню територію. Будь-яка імперія, будь-яка диктатура побудована на насильстві, і є ті, хто їй підкоряється через різні інтереси. А є й безліч - навіть більшість - людей, які просто бояться", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що страх слабшає, коли імперія починає хитатися і тріщати по швах. В результаті, додав він, "неминуче з'являються абсолютно несподівані варіанти", до появи яких залишилося недовго.

"Формально Російська Федерація - це ж нібито добровільне об'єднання народів. Але як воно в реалі? Не всі увійшли до неї добровільно. І не всім їм там добре. Російська Федерація - це пародія на СРСР. І я б не став виключати, що вона повторить його долю", - вважає керівник ОП.

Він зазначив, що у міжнародній політиці Москва для багатьох вдає із себе друга, проте всі знають ціну цій дружбі.

Єрмак висловив впевненість, що ніхто не бажає країні-агресорці перемоги, оскільки всі, навіть Китай, знають, що таке Росія з необмеженою владою.