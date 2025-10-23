Россия - это пародия на СССР, которая может повторить его судьбу, - Ермак

Российская Федерация может повторить судьбу СССР и распасться. Посольку не все народы вошли в ее состав добровольно.

По его мнению, россияне сами понимают, что несмотря на размеры их страны, украинские воины достанут везде.

"Война уже перенеслась на их территорию. Любая империя, любая диктатура построена на насилии, и есть те, кто ей подчиняется из-за различных интересов. А есть и множество - даже большинство - людей, которые просто боятся", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что страх ослабевает, когда империя начинает шататься и трещать по швам. В результате, добавил он, "неизбежно появляются совершенно неожиданные варианты", до появления которых осталось недолго.

"Формально Российская Федерация - это же якобы добровольное объединение народов. Но как оно в реале? Не все вошли в нее добровольно. И не всем им там хорошо. Российская Федерация - это пародия на СССР. И я бы не стал исключать, что она повторит его судьбу", - считает руководитель ОП.

Он отметил, что в международной политике Москва для многих изображает из себя друга, однако все знают цену этой дружбе.

Ермак выразил уверенность, что никто не желает стране-агрессору победы, поскольку все, даже Китай, знают, что такое Россия с неограниченной властью.