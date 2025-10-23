Россия - это пародия на СССР, которая может повторить его судьбу, - Ермак
Российская Федерация может повторить судьбу СССР и распасться. Посольку не все народы вошли в ее состав добровольно.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
По его мнению, россияне сами понимают, что несмотря на размеры их страны, украинские воины достанут везде.
"Война уже перенеслась на их территорию. Любая империя, любая диктатура построена на насилии, и есть те, кто ей подчиняется из-за различных интересов. А есть и множество - даже большинство - людей, которые просто боятся", - отметил он.
Ермак подчеркнул, что страх ослабевает, когда империя начинает шататься и трещать по швам. В результате, добавил он, "неизбежно появляются совершенно неожиданные варианты", до появления которых осталось недолго.
"Формально Российская Федерация - это же якобы добровольное объединение народов. Но как оно в реале? Не все вошли в нее добровольно. И не всем им там хорошо. Российская Федерация - это пародия на СССР. И я бы не стал исключать, что она повторит его судьбу", - считает руководитель ОП.
Он отметил, что в международной политике Москва для многих изображает из себя друга, однако все знают цену этой дружбе.
Ермак выразил уверенность, что никто не желает стране-агрессору победы, поскольку все, даже Китай, знают, что такое Россия с неограниченной властью.
Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с РФ. По его словам, этому прежде всего способствуют усилия президента США Дональда Трампа.
Отметим, Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может выиграть войну, однако добавил, что это вряд ли произойдет.
РБК-Украина ранее писало, что в сентябре Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что Украина может вернуть все территории, которые оккупировали российские войска.