Росія за тиждень втратила 8000 солдатів і почала "чистку" командирів, - Зеленський

"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тисяч убитих і важкопоранених російських солдатів", - йдеться у заяві.

Він додав, що російське командування нарешті з'ясувало, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору.

"Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - наголосив Зеленський.

За його словами, на Донеччині позиції ЗСУ за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини зафіксовано спроби росіян просунутися від кордону, проте Сили оборони їх ліквідують.

"На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів - дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій", - зазначив Зеленський.