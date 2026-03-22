Россия за неделю потеряла 8000 солдат и начала "чистку" командиров, - Зеленский

20:14 22.03.2026 Вс
2 мин
Оккупанты активизировали наступления благодаря погоде, но получили лишь рост потерь
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

РФ начала активнее наступать на фронте из-за улучшения погодных условий, однако ее потери стремительно растут. Только за семь дней страна-агрессор потеряла более 8000 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Россияне пошли в масштабное наступление на семи направлениях, - Билецкий

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тысяч убитых и тяжелораненых российских солдат", - говорится в заявлении.

Он добавил, что российское командование наконец выяснило, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх.

"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Донецкой области позиции ВСУ за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных громадах Сумщины зафиксированы попытки россиян продвинуться от границы, однако Силы обороны их ликвидируют.

"На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений - спасибо каждому воину. Отдельно отметили меткость наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций", - отметил Зеленский.

Весенне-летнее наступление россиян

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась. По его словам, российские войска сейчас не могут продвигаться техникой, а лишь осуществляют попытки инфильтрации небольшими группами.

