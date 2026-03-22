Россия за неделю потеряла 8000 солдат и начала "чистку" командиров, - Зеленский

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тысяч убитых и тяжелораненых российских солдат", - говорится в заявлении.

Он добавил, что российское командование наконец выяснило, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх.

"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Донецкой области позиции ВСУ за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных громадах Сумщины зафиксированы попытки россиян продвинуться от границы, однако Силы обороны их ликвидируют.

"На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений - спасибо каждому воину. Отдельно отметили меткость наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций", - отметил Зеленский.