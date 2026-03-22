Росія за тиждень втратила 8000 солдатів і почала "чистку" командирів, - Зеленський

РФ почала активніше наступати на фронті через покращення погодних умов, проте її втрати стрімко зростають. Лише за сім днів країна-агресорка втратила понад 8000 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"За цей тиждень фіксуємо спроби росіян активізувати спроби наступів, користуючись більш сприятливою погодою. Як наслідок, єдиним відчутним результатом для російської армії стало підвищення їхніх втрат, а саме: тільки за ці сім днів уже більш ніж 8 тисяч убитих і важкопоранених російських солдатів", - йдеться у заяві.

Він додав, що російське командування нарешті з'ясувало, де на фронті реально знаходяться їхні частини і як це відрізняється від офіційних доповідей, що приходили нагору.

"Частину їхніх командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню. Втім, це окупанту не допоможе", - наголосив Зеленський.

За його словами, на Донеччині позиції ЗСУ за тиждень суттєво не змінилися. На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини зафіксовано спроби росіян просунутися від кордону, проте Сили оборони їх ліквідують.

"На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів - дякую кожному воїну. Окремо відзначили влучність наших дипстрайків і намітили подальші рамки. Погодив ряд нових операцій", - зазначив Зеленський.