Россия за неделю потеряла 8000 солдат и начала "чистку" командиров, - Зеленский

РФ начала активнее наступать на фронте из-за улучшения погодных условий, однако ее потери стремительно растут. Только за семь дней страна-агрессор потеряла более 8000 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"За эту неделю фиксируем попытки россиян активизировать попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь, а именно: только за эти семь дней уже более 8 тысяч убитых и тяжелораненых российских солдат", - говорится в заявлении.

Он добавил, что российское командование наконец выяснило, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, приходивших наверх.

"Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Донецкой области позиции ВСУ за неделю существенно не изменились. На Харьковщине и в приграничных громадах Сумщины зафиксированы попытки россиян продвинуться от границы, однако Силы обороны их ликвидируют.

"На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений - спасибо каждому воину. Отдельно отметили меткость наших дипстрайков и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций", - отметил Зеленский.