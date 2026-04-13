Россия тайно считает миллиардные убытки, пока Путину рисуют "победу", - разведка Латвии

РФ заявляет, что успешно справляется с санкциями, однако на самом деле они наносят ей большой вред. Более того, российскому диктатору предоставляют "приукрашенную" информацию о реальном состоянии экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет латвийской разведывательной службы Satversmes aizsardzības birojs (SAB).

Отмечается, что западные санкции уже повлекли значительные потери для экономики страны-агрессора и в дальнейшем будут ограничивать ее возможности.

Обвал экспорта и потеря рынков

По данным латвийской разведки, за четыре года России так и не удалось найти альтернативные рынки сбыта вместо западных. Сравнивая показатели 2021 и 2025 годов, аналитики зафиксировали существенное падение экспорта по ключевым направлениям:

железная руда - сокращение на 40%;

древесина и целлюлоза - падение на 50%;

химическая продукция - сокращение на 35%;

черные металлы - падение на 20%.

Согласно реальным прогнозам РФ, эти сектора не смогут компенсировать потери как минимум в течение следующих пяти лет.

Прогнозы до 2030 года

Ожидается, что из-за совокупности рисков внешняя торговля России до 2030 года сократится на 175,5 млрд долларов, из которых 136 млрд - прямое следствие западных ограничений. В SAB отмечают, что даже эти цифры являются оптимистичными, а реальное влияние санкций может быть в несколько раз больше.

Хотя текущий рост цен на энергоносители из-за кризиса в Ормузском проливе и войны в Иране дает РФ временное финансовое облегчение, оно не решает структурных проблем, вызванных войной и санкциями.

Информационная изоляция Путина

Разведка указывает на значительный разрыв между реальностью и официальной пропагандой. В высшем эшелоне власти РФ понимают критичность ситуации, однако публично транслируют тезисы об "успешном замещении рынков".

Более того, существует высокая вероятность того, что российскому диктатору Владимиру Путину предоставляют искаженную информацию, где акцент делается только на "успехах".

Это подкрепляет его убеждение, что экономические потери являются второстепенными по сравнению с целью установить контроль над украинскими территориями, поэтому он не готов менять агрессивный курс.

В отчете отмечается, что санкции остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения финансовых ресурсов России.

Это лишает страну-агрессора возможности полноценно финансировать войну в Украине и препятствует долгосрочному перевооружению армии для потенциальных конфликтов с НАТО.