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У Путіна назвали власні терміни переговорів з США щодо перемир'я в Україні

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар диктатора Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Переговори російської та американської делегацій у Саудівській Аравії відбудуться, можливо, на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря голови Кремля Дмитра Пєскова, якого цитує "РИА Новости".

"Це може бути не сама неділя, зараз узгоджуються останні нюанси, це початок наступного тижня, самий початок, ось, це стане відомо. Ну, дійсно, йдеться про найближчі дні", - заявив Пєсков. 

За його словами, Кремль своєчасно повідомить, хто саме представлятиме Російську Федерацію (РФ) під час переговорів, втім, наразі розкрити учасників делегацій він не може. 

Також додав, що під час переговорів порушуватиметься питання повномасштабної війни.  

Варто додати, що, спецпредставник голови Білого дому Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф, заявляв, що переговори США та Росії відбудуться вже цієї неділі, 23 березня.  

Переговори США та Росії 

18 лютого Росія та Сполучені Штати Америки (США) провели перший раунд переговорів. Зустріч відбулась у середині лютого на рівні вищого керівництва. Тоді ж з боку Штатів були присутні:

  • державний секретар Марко Рубіо;
  • спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф;
  • радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Того ж місяця США та Росія провели й другий раунд переговорів, але в Туреччині. 

За словами пікера Державного департаменту США Теммі Брюс, наступна зустріч відбудеться не на рівні вищого керівництва.  

 

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяПєсков