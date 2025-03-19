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У Трампа сказали, коли США і РФ почнуть працювати над припиненням вогню в Україні

Середа 19 березня 2025 04:58
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У Трампа сказали, коли США і РФ почнуть працювати над припиненням вогню в Україні Фото: спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уже цієї неділі, 23 березня, між США і Росією відбудуться переговори про деталі припинення вогню в Україні. Йдеться не про повну зупинку бойових дій, а про удари по енергетиці та всій інфраструктурі загалом.

Про це заявив спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу Fox News.

"Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки (Майк Волц) і державним секретарем (Марко Рубіо), і я думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі", - сказав Віткофф.

Він додав, що домовленості про припинення вогню стосуються паузи в ударах по інфраструктурі загалом, а не виключно по енергетиці. Віткофф висловив сподівання, що українська сторона погодиться на домовленості, яких було досягнуто. Крім того спецпосланець уточнив, що переговори відбудуться в Джидді (Саудівська Аравія).

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звісно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді, і ми проведемо хорошу розмову, щоб досягти позитивних результатів", - заявив Віткофф.

Водночас незрозуміло, чи буде на майбутніх переговорах Україна. Ба більше, з російського боку теж не було жодних заяв про зустріч 23 березня.

Коментуючи дзвінок Трампа і Путіна, Віткофф заявив, що "це об'єднання двох великих лідерів заради блага людства".

"Я б відзначив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка, щоб наблизити свою країну до фінальної мирної угоди. І я б сказав, і я б віддав усю заслугу президенту Трампу, його вибору, миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що міцний мир важливий для обох сторін", - сказав спецпредставник США з Близького Сходу, який, зокрема, опікується російсько-українською війною.

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Однією з ключових тем було питання завершення війни в Україні.

Зокрема, за підсумками переговорів стало відомо, що Путін дав згоду на 30-денне перемир'я. Однак ідеться не про повне припинення вогню, що пропонували США і на що погодилася Україна, а про зупинення атак по енергетиці та інфраструктурі.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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