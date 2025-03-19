Зустріч між США і Росією відбудеться не на рівні вищого керівництва, - Держдеп

Американські та російські чиновники найближчими днями проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Але в ній не братиме участі вище керівництво двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Теммі Брюс.