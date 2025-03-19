Зустріч між США і Росією відбудеться не на рівні вищого керівництва, - Держдеп
Американські та російські чиновники найближчими днями проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Але в ній не братиме участі вище керівництво двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Теммі Брюс.
У Брюс запитали, хто братиме участь у переговорах з російськими чиновниками.
"Це будуть високопоставлені співробітники. Це все, що я можу сказати. Тобто це не буде вище керівництво, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами. І, звичайно, важливий термін проведення. Це відбудеться найближчими днями... Думаю, ми скоро побачимо якісь результати", - відповіла вона.
Вона уточнила, що формат зустрічі все ще обговорюється. Очікується, що під час неї буде технічно опрацьовано й оформлено домовленості, яких було досягнуто під час переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Зустріч Росії та США
Нагадаємо, раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що американські та російські чиновники проведуть нову зустріч у Саудівській Аравії.
Перша така зустріч відбулася на рівні вищого керівництва. З боку США в ній брали участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф і Волц.
Очікується, що під час майбутньої зустрічі сторони обговорять можливість припинення вогню між Україною і Росією.
Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін поки погодився тільки на часткове припинення вогню. Йдеться про припинення ударів по енергетиці.
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