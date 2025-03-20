У Путина назвали собственные сроки переговоров с США по перемирию в Украине

"Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о ближайших днях", - заявил Песков.

По его словам, Кремль своевременно сообщит, кто именно будет представлять Российскую Федерацию (РФ) во время переговоров, впрочем, пока раскрыть участников делегаций он не может.

Также добавил, что во время переговоров будет подниматься вопрос полномасштабной войны.

Стоит добавить, что спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявлял, что переговоры США и России состоятся уже в это воскресенье, 23 марта.

Переговоры США и России

18 февраля Россия и Соединенные Штаты Америки (США) провели первый раунд переговоров. Встреча состоялась в середине февраля на уровне высшего руководства. Тогда же со стороны Штатов присутствовали:

государственный секретарь Марко Рубио;

спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф;

советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

В том же месяце США и Россия провели и второй раунд переговоров, но в Турции.

По словам пикера Государственного департамента США Тэмми Брюс, следующая встреча состоится не на уровне высшего руководства.